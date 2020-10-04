調查：近半受訪劏房戶過去3年被加租　呎租遠超私樓大單位 (15:20)

調查對比協會去年調查數字，去年整體受訪住戶租金佔工作入息比例中位數為29％，今年升至39％，一二人家庭的租金佔入息比率高達45％及50％，協會認為，調查結果反映基層租戶在繳付租金後，已難以支持其他日常生活開支。

協會根據差估署數字，對比2019年9月及2020年8月數據，發現一個面積約18平方呎的牀位單位，平均呎租由91.6元增至105.6元，增幅約15%。若以呎租計，18平方呎牀位的呎租，較大型D類私樓單位（100至159.9平方米）的呎租35.5元高約兩倍，協會認為基層市民支付的呎租較私樓更高，並不合理。

調查發現逾半受訪單位缺乏基本衛生設施，39％受訪者居住單位有廚廁，但廚廁在同一空間，亦有約四成單位無天然通風及天然光。整體受訪者現時居住的單位面積中位數為120平方呎，而人均居住面積中位數則只有40平方呎，逾九成（91.4％）的住戶人均面積不足公屋擠迫戶定義的75平方呎。調查又發現，人數愈多的大家庭居住環境更為擠迫，五人以上家庭的人均面積中位數只有30平方呎。協會認為現時劏房市場、租金加幅、住屋質素均沒有規管，又縱容業主經營劏房牟取暴利，房屋淪為賺錢工具，基層住屋權利被嚴重剝削。

社區組織協會幹事呂綺珊指出，本港自1998年取消租金管制後，租客在租務上缺乏保障，是次調查發現，約三分之一租住劏房的受訪者未有簽訂任何租約，情況令人憂慮，一旦遇到租務糾紛，租戶只會處於不利位置。協會促政府加快發展土地，並預留更多土地興建公屋，縮短輪候時間，並制訂劏房租金指數，把租金釐定在合理水平。

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