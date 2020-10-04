月餅罐月餅盒回收活動一覽　大嘥鬼提醒乾淨回收 (08:09)

2020月餅罐月餅盒回收活動一覽

‧房委會「月餅罐／月餅盒回收」

房屋署於轄下屋邨適當位置提供收集箱，讓居民或商戶參與月餅回收活動。

回收日期：10月3日至10月底（*確實日期及地點參閱邨內通告），月餅金屬罐可交去轄下屋邨月餅盒回收站【詳情】

紙盒裝：先壓平，放入廢紙回收箱，如果盒面過膠或有磁石等，須先拆走

‧房協之友「中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動」

房屋協會成立的房協之友於轄下的屋邨、屋苑辦事處或會所設置收集點，讓住戶回收剩餘的月餅鐵罐或紙盒，並提醒大家要乾淨回收，先清除月餅碎屑及其他包裝物料。

回收日期：10月5日至10月14日【詳情】

‧綠領行動「月餅盒回收大行動2020」

回收前記得取走月餅盒內的塑膠物料，作一般塑膠回收。綠領行動稱不會於網頁公布具體回收地點，市民可到所住屋苑查詢。【詳情】

‧奇華餅家「中秋月餅罐回收活動」

奇華餅家與信和集團旗下商場合作，市民將任何品牌、已清潔乾淨的月餅鐵罐（不接受月餅紙盒）交到指定商場禮賓處或服務台回收，可獲贈奇華$20折扣優惠券乙張，換完即止。

回收日期：即日起至10月9日【詳情及回收地點】

‧太古城中心「2020月餅盒回收行動」

太古地產於太古城中心商場設置收集箱，回收已清潔乾淨的月餅盒。

回收日期：即日起至10月15日【詳情及回收地點】

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