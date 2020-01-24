劏房研究小組諮詢　劏房戶斥業主濫收水電費加租逼遷　有業主遇租霸被欠租 (19:25)

劏房戶黃女士表示，她居劏房6年，業主每年加租500元。今年疫情下，業主不但沒減租，更稱要裝修單位而要求搬離。她苦苦哀求下，終以加租1000元，以月租5500元續租160呎單位。而水電費亦比一般收費水平高，每月要繳700多元。

有兩名劏房業主則來電表達租霸問題。業主陳小姐說，有租客第一個月就開始以環境欠佳拒交租，即使聘請維修人員處理好，租客仍稱單位有異味不願交租。她已入稟土地審裁處，但仍要等候4個月至半年才能完成訴訟，「咁多損失點保障業主呢」，又認為劏房出現不負責任行為的機會較高。

研究小組主席梁永祥說，曾在早前探訪及活動上聽過大部分意見。至於濫收水電費問題，他認為最佳處理方法是在劏房單位強制安裝獨立水電表；而在過渡期間，要考慮訂立合理水電費水平。他續說，大部分劏房問題，或能以「標準租約」處理，會交由小組的法律委員會研究；若業主誓死不簽標準租約，小組亦要思考可採取甚麼行動。

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