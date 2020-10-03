深圳被捕「取保候審」一年　王婆婆昨晚返港 (18:30)

有份聯繫並支援王婆婆的工黨立法會議員張超雄向本報表示，王婆婆昨晚回港後，在屯門醫院就醫，今日轉至曹公潭戶外康樂中心接受14日隔離檢疫。張超雄指出，內地稱王婆婆「尋釁滋事」，卻一直沒有舉出事例，現在將證件還給她，讓她返港，相信案件應告一段落。

張超雄批評「內地所謂陽光執法，其實是黑箱執法」，稱事件困擾王婆婆一年，內地當局根據什麼提告，他們也無從得知。張超雄稱即使王婆婆常在香港示威，亦無理由由內地機關執法，不解究竟王婆婆犯了什麼嚴重過錯要被扣起證件。他亦表示，過去王婆婆一心希望盡快回港，擔心若透過議員在香港高調投訴，反而遭內地部門刁難，令失去自由的時間更長。

王婆婆是示威常客，過去經常揮動英國旗及舉黃傘，她最後一次露面是去年8月11日在港鐵太古站，她被警方包圍後不知所終。王婆婆曾與《立場新聞》以電郵方式聯繫，透露當日在太古站被防暴警察推至牆邊，再推倒於地上打傷，其後送院。她兩日後出院並由香港返回深圳居所，於皇崗過關時以「尋釁滋事罪」被捕，囚於福田拘留所，兩周後轉到深圳市第三看守所，其後「取保候審」於去年9月底獲釋。

根據報道，王婆婆曾在電郵表示，過去一年從沒經歷任何法庭程序，亦未收過任何檢控機關的文檔，並稱自己「隨傳隨到與國安們見面」及被禁離開深圳。她亦稱多次被內地不同執法及監控人員威嚇，警告「要判我終身監禁，永遠不准回港，或趕出境後不准回深圳，沒收自置居所，送往邊疆」，她多次以多種迫切理由申請回港，惟全部被拒。王婆婆稱自己受到難以形容的「精神深度痛苦」，以及令抑鬱症發作。