新冠肺炎｜今增4確診　將軍澳IVE生染疫源頭不明　潛伏期曾光顧尖沙嘴酒吧 (16:33)

一宗本地源頭不明個案：

．22歲男（個案5107），居住於沙田翠嶺山莊2座，就讀香港專業教育學院（李惠利），9月22日及29日曾回校上課，9月30日不適到醫院急症室求醫，學校將停課14日

．上課時有佩戴口罩，曾一起上課20多名師生會做新冠病毒檢測，中心亦會向曾與病人同日回校的2000多名師生派樣本瓶。他曾與同學一起吃早餐，兩名同學被列為密切接觸者須檢疫

．潛伏期曾與友人於9月23日到尖沙嘴利就商業大廈3樓酒吧「China Secret」，衛生防護中心已聯絡酒吧負責人，酒吧已安排員工進行新冠病毒檢測，中心亦會聯絡當日的顧客安排檢測。該酒吧暫未有相關初步陽性個案

職業訓練局表示，IVE李惠利分校及知專設計學院（HKDI）昨日（2日）獲悉，一名就讀跨學科學系課程的學生確診。學院因應衛生防護中心建議，暫停院校運作至10月13日，並安排及加強校內的全面清潔及消毒工作。

學院亦與衛生防護中心保持聯繫，知悉與確診者有密切接觸的兩名學生已獲安排檢疫， 其他同班同學會接受醫學監測，學院將安排派發深喉唾液樣本收集瓶予曾於9月29日回校之師生。學院亦已通知師生有關確診個案，以及相關課堂安排。

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