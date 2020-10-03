天文台銫原子鐘報時　定期校準免每一億日出現一秒誤差【短片】 (13:03)

天文台科學主任許大偉在影片表示，銫原子鐘的準確度可以維持在每日0.01微秒（等於一億分之一秒）以內，即理論上相隔一億日，時間才有可能有一秒鐘的誤差。天文台會根據國際度量衡局定期公布的時間數據，定期校準原子鐘，以維持本地時間跟「協調世界時」的差距在百萬分之一秒以內。

許大偉解釋，光或電磁波運行速度約為每秒30萬公里，等同圍繞地球七圈半，若用於測量距離，相差1微秒相當相差300米。他指出，在5G通訊年代，傳訊時間同步是關鍵，尤其高速傳送時，時間同步的準繩度須在1.5微秒之內，實際操作時更要求在100納秒（等於0.1微秒）之內，因此時間準確度更為重要。

天文台於1883年開台時，已經是香港法定計時機構，當時時間球塔每逢下午1時就會下降，航海人員只要知道準確時間，再配合星象就能知道船的位置。天文台在2004年安裝高準確度授時系統後，一直向國際度量衡局提供原子鐘數據，參與訂定協調世界時間。

（天文台）

天文台《氣象冷知識》