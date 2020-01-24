新冠肺炎｜許樹昌：一周5源頭不明個案證有隱形傳播　未適合放寬防疫措施免增爆發風險 (10:31)

許樹昌今早（3日）在商台節目《政經星期六》指出，近期留意到市民開始出現抗疫疲勞，他呼籲市民要戴口罩，做好個人衛生，注意手部清潔，食肆亦要緊守入座人數不超過一半的限制。

許樹昌稱，本港第三波疫情不少患者無病徵，或因病徵輕微而未有求醫，他呼籲市民若有輕微病徵，應盡快求醫及做檢測，盡量截斷社區傳播鏈。

許樹昌表示，天氣轉涼時流感及新冠病毒等呼吸道病毒一般較活躍，但在香港今年初和南半球剛過去的冬季，流感季節因實施社交距離等措施而大幅縮短，甚至沒有爆發流感。他呼籲市民繼續做好個人衛生及保持社交距離。許樹昌建議高危群組宜注射季節性流感疫苗，因流感和新冠病毒病徵相似，「預防到嘅嘢一定要預防咗先」。

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