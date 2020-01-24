《康熙南巡圖第六卷》21米長卷今會展展出　散佚逾百年首次合體【短片】 (11:30)

《康熙南巡圖》簡介：

《康熙南巡圖》是清朝初年宮廷繪畫中的巨製，記載康熙皇帝南巡時的所見所聞，由清初著名山水畫家王翬（粵音：揮）主筆。《康熙南巡圖》共12卷，總長度逾200米，圖中人物逾萬、牛馬牲畜過千，加上山川地貌、景緻名勝、風俗人情的呈現，為中國古代繪畫史罕見。今次展出的《康熙南巡圖第六卷》在流傳過程中因某些原因被分割成7段，分別被不同藏家保存，今次是逾百年後首次全卷合璧，非常難得。

《五王醉歸圖》簡介：

《五王醉歸圖》描繪唐玄宗登基前與四位兄弟出遊飲宴，醉後策馬歸途的景象。《五王醉歸圖》流傳有序，清代時被收入清宮成王室瑰寶，經乾隆皇帝、嘉慶皇帝及宣統皇帝之手，後以賞賜溥傑的方式流出宮外。

香港蘇富比秋季拍賣展覽詳情：www.sothebys.com

《康熙南巡圖第六卷》相關專題：

被切成七段的《康熙南巡圖》能否再合璧？（文．林霄）

被切成七段的《康熙南巡圖》，不日合璧（文．林霄）

展覽 相關報道：

茶具文物館紫砂珍藏展 展示逾百套器具【多圖】

香港畫家速寫香港 繪出港人疫境生活與在地風光【圖輯】