《康熙南巡圖第六卷》21米長卷今會展展出　散佚逾百年首次合體【短片】 (11:30)

《康熙南巡圖第六卷》散佚逾百年、長約21米的清宮舊藏珍稀手卷，今日（3日）起至10月8日在灣仔會議展覽中心Hall 1展出，這次亦是《康熙南巡圖第六卷》首次全卷合璧公開展出。專題展覽「江天一攬——康熙南巡圖第六卷」為香港蘇富比秋季拍賣預展的一部分，此卷只作展覽，不作拍賣；另一焦點展品《五王醉歸圖》出自元代畫壇巨匠任仁發之手，估價達8000萬至1.2億港元。
《康熙南巡圖》簡介：
《康熙南巡圖》是清朝初年宮廷繪畫中的巨製，記載康熙皇帝南巡時的所見所聞，由清初著名山水畫家王翬（粵音：揮）主筆。《康熙南巡圖》共12卷，總長度逾200米，圖中人物逾萬、牛馬牲畜過千，加上山川地貌、景緻名勝、風俗人情的呈現，為中國古代繪畫史罕見。今次展出的《康熙南巡圖第六卷》在流傳過程中因某些原因被分割成7段，分別被不同藏家保存，今次是逾百年後首次全卷合璧，非常難得。
《五王醉歸圖》簡介：
《五王醉歸圖》描繪唐玄宗登基前與四位兄弟出遊飲宴，醉後策馬歸途的景象。《五王醉歸圖》流傳有序，清代時被收入清宮成王室瑰寶，經乾隆皇帝、嘉慶皇帝及宣統皇帝之手，後以賞賜溥傑的方式流出宮外。
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