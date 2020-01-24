新冠肺炎｜今增7確診包括3本地個案　IFC日菜廚師伊院男護感染源頭不明 (16:35)

兩宗源頭不明個案：

個案5102：

．33歲男子，在國際金融中心（IFC）日本餐廳「無二」當廚師，他9月25日起發燒，最後上班日為9月29日，翌日到嘉諾撒醫院求醫及留樣本。他居於灣仔軒尼詩道172至174號光裕樓，衛生署衛生防護中心會為該大廈居民派樣本瓶作檢測。

．衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，食肆共有13名員工須檢疫，餐廳須停業14日。她稱患者主要負責處理熟食，沒有處理刺身等生鮮食物，亦不會接觸食客，但呼籲9月23日後曾光顧該店的食客，若感不適應往求醫，食客亦可電郵聯絡衛生防護中心取樣本瓶做新冠病毒檢測。中心正向食肆方面索取訂枱紀錄以便追查。

個案5104：

．25歲男子，醫管局昨（1日）公布初步確診的伊利沙伯醫院男護士，住在深水埗位元樓，潛伏期內曾分別在9月18日和20日與友人吃飯。護士家人的樣本呈陰性，已向聚會友人派樣本樽。

．醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，當局已為約50名病人及約50名職員做檢測，除了兩人仍等候結果外，其餘全部呈陰性。6名同事被列密切接觸者須檢疫。

一宗個案與早前確診個案有流行病學關連：

個案5103：38歲女子，為確診病人的家居密切接觸者，9月21日被送到檢疫中心，9月30日發病。

4宗輸入個案：

個案5099：54歲貨機機師，9月30日從德國抵港，潛伏期曾到俄羅斯、新加坡及迪拜，9月29日發病。

個案5100：59歲男子，9月30日乘坐CX252航班從英國抵港，無病徵

個案5101：45歲菲律賓女傭，9月30日乘坐HX782從馬尼拉抵港，無病徵

個案5105：6歲女童，9月21日從尼泊爾抵港，檢疫期間提交的第二次樣本對新冠病毒呈陽性，無病徵