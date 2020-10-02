親友批警拘逛街市民　「是否要問警大時大節哪裏准行街？」 (11:29)

史女士稱，昨午與男友人於銅鑼灣逛街時，於百德新街被圍捕截查，其間警方指示搜查眾人有否違禁品及示威者裝束，史女士當時向警員打開背包及展示身分證，防暴警「望兩望」未有進一步搜查即放行，惟其兩手空空的男友人遲遲未被放行，及後更被綁上索帶拘捕。

史女士批評警方不知所謂，稱防暴警不斷拘捕逛街的一般市民，更封鎖連鎖超市DON DON DONKI入口趕走顧客，卻對親建制團體及外傭違反限聚令的大規模聚集視而不見。她質疑：「又要我哋shopping行街，又趕我哋走，係咪下下打去警署問大時大節邊度先畀行街？」

余女士表示，昨午與堂兄於中環午飯後，二人轉到銅鑼灣IKEA購物，欲離開時於百德新街被防暴警包圍截查，她獲放行，但堂兄被拘捕帶走，她欲向警員查詢堂兄被捕原因，反遭防暴警斥：「畀你走就走啦！你理咁多做咩呀？」

余女士說，昨晚8時許已購買飯盒到警署送飯，惟3小時後才成功送入警署，「除咗荒謬同憤怒仲可以有咩感受？」