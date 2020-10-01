香港納美國接收難民「特殊分配項目」　八九民運領袖：兩港人獲政治庇護 (23:35)

現在洛杉磯擔任移民顧問的八九民運領袖鄭存柱周三稱，已有兩名香港年輕人獲美國政治庇護，二人是姊弟，其中弟弟自稱是去年9月赤裸浮屍海面、最近被裁定死因存疑的15歲少女陳彥霖之同學。美國官方未證實相關消息。

特朗普7月14日公布的「香港正常化」行政命令中，提到要「對年度總統決定（Presidential Determination）設定的難民准入上限，在可行範圍內和符合適用法律下，基於人道理由重新分配予香港居民」。國務院周三聲明談及難民重新安置項目時，表明會保留以受迫害宗教或特定國家（來源地）等作為配額的考慮因素，除了以往常提到的薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯，還提到「來自香港、古巴和委內瑞拉的難民」。2020財政年度的報告未有特別註明香港。

去年本港爆發反修訂《逃犯條例》運動，今年7月則正式實施《港區國安法》，令外界關注港人可能面對的打壓，促使美國朝野關注為港人提供庇護的可行措施。除上述總統行政命令，在6月30日《港區國安法》條文公布後數小時，共和、民主兩黨參眾議員即聯合提出《香港避風港法案》議案，要求國務院把因表達政見或和平參與政治活動，而遭迫害或擔心遭迫害的香港居民，列為需特別人道關懷難民，提供「第二級優先難民身分」。

（美國之音/路透社/法新社）

其他報道：國安機構資訊零公布 監察無從 編制運作仍成謎 人權組織：是否違規違法難跟進