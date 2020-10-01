鄧炳強稱封鎖區大小視行動需要　改通例傳媒定義獲部分媒體贊成 (22:35)

警務處長鄧炳強在港台節目《議事論事》表示，警方設立封鎖區的大小視乎行動需要，強調尊重新聞自由，更不一定劃設封鎖區，稱警方如無需要不會將封鎖線設到很遠，會在合理情况下，讓傳媒在最近的距離拍攝。他又稱，警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義，獲部分媒體、傳媒工會及學者贊成，警方有聽取意見，但《警察通例》是由警方遵守，因此最終都是由警方決定如何撰寫。
他指出，警方一定尊重採訪和新聞界自由，但要保障警方安全和執法效率，對全部從事採訪的記者或「任何人的記者」，警方都採取同樣態度，無限制讓他們採訪，但在一些場合要保障警察安全和執法效率，或自稱報道的人不是在做報道工作，而是參與遊行或暴力活動，警方便不能協助這些人。
他舉例，曾有施襲者身處記者群之中，其間警員被人𠝹頸；亦曾有穿黃背心的人阻礙警員拘捕犯人，警方因此有需要拉起橙帶設封鎖區，與一些穿背心「任何人記者」保持安全距離。
民主黨立法會議員林卓廷接受查詢時反駁，條例規管警方而因此應由他們修訂，當中無必然關係，最重要是修訂是否合理，他批評警方修改的傳媒定義離譜。至於鄧炳強對設封鎖區的說法，他形容稱「作嘔」，「不搵胡椒噴劑噴記者都偷笑」，指警方的做法是「有咁遠拉咁遠」，他認為是想令傳媒不能監察他們「濫權、濫捕」，認為香港人過去都有目共睹。