新冠肺炎｜伊利沙伯醫院內科病房護士初步確診　發病後仍有上班 (17:00)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男護士居於荔枝角道，其一名同住家人有少許不適已送院。護士在潛伏期曾到朋友家與數人一同用膳，張竹君稱幾人都不是確診者，但沒透露他們有否被列為密切接觸者及需否檢疫。

庾慧玲表示，初步確診護士工作的病房內，所有病人入院時新冠病毒測試均呈陰性，暫無證據顯示護士是在醫院內感染，相關病房會暫時停收新症及消毒，醫院會陸續安排病人及職員做新冠病毒測試。由於該護士工作期間有穿戴合適個人防護裝備，故沒有病人列為密切接觸者；惟6名醫院職員因曾與他一同用膳，被列為密切接觸者要檢疫14日。

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