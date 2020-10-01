新冠肺炎｜伊利沙伯醫院內科病房護士初步確診　發病後仍有上班 (17:00)

伊利沙伯醫院一名在內科普通病房負責臨牀服務的男護士，初步確診感染新型冠狀病毒。醫管局總行政經理庾慧玲表示，該護士於9月28日開始咳，最近一次上班是9月30日，當晚發燒到醫院急症室求診，至今早（10月1日）初步確診，正在伊院留醫，情況穩定。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男護士居於荔枝角道，其一名同住家人有少許不適已送院。護士在潛伏期曾到朋友家與數人一同用膳，張竹君稱幾人都不是確診者，但沒透露他們有否被列為密切接觸者及需否檢疫。
庾慧玲表示，初步確診護士工作的病房內，所有病人入院時新冠病毒測試均呈陰性，暫無證據顯示護士是在醫院內感染，相關病房會暫時停收新症及消毒，醫院會陸續安排病人及職員做新冠病毒測試。由於該護士工作期間有穿戴合適個人防護裝備，故沒有病人列為密切接觸者；惟6名醫院職員因曾與他一同用膳，被列為密切接觸者要檢疫14日。
新冠肺炎 相關報道：
袁國勇倡港鐵巴士每小時換氣6次 工程學者建議度二氧化碳定客量
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第三波 伊利沙伯醫院 護士 初步確診 內科 編輯推介