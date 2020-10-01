十一遊行｜警各區拘捕最少86人　74涉銅鑼灣非法集結 (22:19)

【22:19】警方表示，截至晚上10時，在多區拘捕最少86人，其中74人包括4名區議員涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結；其餘被捕人分別涉嫌管有攻擊性武器、未能出示有效身分證明文件、管有偽造身分證、在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等罪行。警方今日另以「限聚令」票控20人。

【20:00】網上有人號召到屯門友愛及安定邨一帶集結，一名身穿義務急救員裝束男子，被警員截查及搜身後被捕，其間曾有警員向他展示一個防毒面罩。男子被帶上警車前有警員為他量度體溫，上車時未有被綁上索帶或戴上手銬。

【19:30】警方晚上在荃灣路德圍截查途人，多名記者了解期間，警方向在場約6至7名記者稱眾人聚集已違反限聚令，拉起封鎖線圍起記者，並要求在場者出示身分證明文件及記者證，又禁止拍攝。本報記者在出示記者證後獲放行，另有一名未滿16歲的記者被帶上警車。記者被截查期間，警方拘捕兩名早前遭截查的途人。

【17:45】涉違反《港區國安法》被捕、剛獲准保釋外出外號「第二代美國隊長」30歲姓馬示威常客，下午3時許再度在旺角MOKO新世紀廣場高叫「光復香港時代革命」、「香港獨立唯一出路」等口號，僅有零星市民和應。

他表示，最近三度被捕，但其中兩次保釋文件上未有寫上涉及罪名。他稱，希望透過叫口號宣揚「獨立意志」，認為叫口號根本不能分裂國家，呼籲其他「手足」繼承正被還押的人民力量譚得志精神，繼續抗爭。

在觀塘apm商場亦先後出現個別舉牌的示威者。

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