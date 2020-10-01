新冠肺炎｜今增10宗確診　泰國旅客滯港染疫列本地源頭不明個案 (16:32)

本地源頭不明個案：

．26歲女子（個案5098），泰國旅客，3月26日抵港後一直滯留香港，因同行朋友已先返回泰國，她想做新冠病毒檢測後返泰，結果樣本對新冠病毒呈陽性，現已入院隔離治療

．由8月至9月26日發病前，一直入住尖沙嘴利園賓館；9月27日轉住觀塘帝盛酒店；9月28日再轉住觀塘悅品海景酒店；衛生署會向居住酒店同層的住客及職員派樣本瓶

．留港期間曾與朋友在尖沙嘴海港城購物及吃飯，但病人因語言問題未能講出準確地點

．由於病人的朋友已返回泰國，衛生防護中心會聯絡泰國衛生當局追蹤密切接觸者

港國抵港女子第三次檢測方確診

9宗新增輸入個案當中，5人由英國、兩人由菲律賓、一人由法國，及一人由迪拜抵港。其中一名25歲女子（個案5095，由法國抵港）於9月6日抵港當日，以及9月15日取的樣本，均對新型冠狀病毒呈陰性，惟完成檢疫後9月26日在私家診所再取樣本，經檢測對新冠病毒呈陽性，張竹君稱病人樣本CT值高（代表病毒較低）。該女病人與較遲由法國抵港的朋友，一同在上環普慶閣接受家居檢疫，無病徵。

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