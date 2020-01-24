十一遊行｜銅鑼灣大批警員戒備　百德新街拘捕逾60人涉非法集結【短片】 (19:25)

【19:25】警方在記利佐治街截查市民後，把3男3女押上警車帶走，其中一名女子被押走時情緒激動。至晚上約7時20分，警方解除記利佐治街的封鎖線，收隊離開。

【18:40】警方於崇光百貨門前，把一名黑衣男子拉入封鎖線內，然後向該方向舉藍旗。該男子在記利佐治街及怡和街交界遭多名防暴警按在地上制服，警員以索帶反綁其雙手拘捕他。他被捕後仍與防暴警口角，之後被警員押走。

警方約6時20分突然封鎖記利佐治街，大量市民湧入銅鑼灣地帶，有警員及大量記者跟隨，一度引起混亂，警員其後把部分未及上電梯的市民帶返地面。防暴警其後在名店坊外設封鎖線及搜查部分市民，要求被查者除下口罩核對身分證樣貌後才可戴回口罩。

【18:00】和過去示威集會日子不同，今日銅鑼灣區在警方嚴密部署下，怡和街巴士電車主幹道保持暢通、港鐵銅鑼灣站全日開放，祟光百貨也沒有關門。銅鑼灣只有零星的人聚集，不時傳出示威口號，會有市民響應；惟警方在東角道、記利佐治街、怡和街、百德新街一帶部署了大量警力，人群始終沒有集結成形。

警方下午約6時在記利佐治街和百德新街交界舉藍旗，表示有人剛在此處叫口號，要求市民向維園散去。在警員舉藍旗前，記者身在現場，但未見及未聽到有人叫口號。

下午約5時50分，有人在東角道叫口號，一隊警員隨即舉藍旗衝向世貿中心。

多名警員不斷在怡和街巡邏，至下午5時許，數十警員在怡和街聚集，催促市民前行離開，並截查市民。

【17:20】警方表示，在銅鑼灣記利佐治街和百德新街一帶拘捕超過60人，包括兩名區議員，涉嫌觸犯《公安條例》下「參與未經批准集結」等相關罪行。

區議員李予信梁晃維被捕

【17:10】今日下午銅鑼灣不同街道都分別有市民高叫「光復香港，時代革命」等口號，約4時10分，一批警員進入百德新街Don Don Donki對面行人路設立封鎖線，包圍約60名市民，以年輕人為主，而記者未經檢查即被推離封鎖線外。被包圍市民當中包括區議員梁晃維及李予信，亦有被包圍市民手持Don Don Donki的黃色膠袋。隨後兩架警方常用的白色旅遊巴到場。警方其後宣布，以參與未經批准集結為由，把約50名被包圍於百德新街Don Don Donki對面馬路的市民全部拘捕及上索帶。其中包括區議員李予信及梁晃維。警方把被捕者帶上旅遊巴，一批市民鼓譟，警方舉藍旗警告。下午近5時，警察在百德新街截查5名身穿急救反光衣的人及另一名男子。

下午約5時8分，銅鑼灣地帶外有市民叫「黑警死全家」，警舉黃旗警告。

【16:30】市民在崇光百貨外高叫「光復香港 時代革命」口號，警員在東角道外舉藍旗警告。警員亦在記利佐治街舉藍旗。

銅鑼灣崇光百貨後方駱克道一名黑衣男子下午約4時15分倒臥地面，防暴警一度為他檢查，其後救護員到場把他送上救護車。

警方在銅鑼灣崇光對出軒尼詩道，一度舉藍旗及拉起橙帶設封鎖線，要求人群向記利佐治街後退，之後收起橙帶。

防暴警下午約4時15分在銅鑼灣百德新街舉藍旗，要求市民離去。

【15:58】警方在銅鑼灣百德新街舉紫旗。

【15:29】警方在銅鑼灣記利佐治街舉紫旗，警告市民有可能違反《港區國安法》。

【15:20】記協觀察員呂秉權在百德新街，要求警方傳媒聯絡隊澄清橙帶封鎖範圍是否傳媒採訪區，警方回應稱該處並非採訪區，是封鎖該處以方便截查行動。警員之後開咪表示，記者在警方檢查證件後，可到封鎖區外繼續採訪。

現場有記者不滿警方未能提供要求記者離開的原因，有個別網媒被帶到一旁查問，警方其後向網媒記者發出限聚令告票。

【14:55】下午約2點40分，有市民於百德新街叫口號，大批市民由崇光百貨沿怡和街跑到百德新街街口，記利佐治街上的警員圍封該段百德新街，隔開約50名市民，有傳媒聯絡隊人員到場檢查記者證件，要求所有記者在檢查後離開。記協觀察員指出，不合理的地方在於現場有大量市民被截停，記者或會希望留下觀察，但警方沒交代留下的記者會如何安排。在封鎖線外，有市民不時叫口號。

警方表示，下午2時許，銅鑼灣記利佐治街一帶有人群集結及叫囂，有可能觸犯未經批准集結及受禁群組聚集的相關罪行。警方先後作多次警告，並舉起藍旗要求集結者離開；警方要求市民停止集結及立即離開，市民亦不應前往參與相關活動。

【14:35】銅鑼灣名店坊外警員再舉藍旗警告，附近有市民繼續高叫「死全家」、「光復香港」口號。一隊警員沿百德新街推進。Fashion Walk商場外警員多次舉藍旗，要求在場的人向維園方向離開。防暴警在怡和街及渣甸坊交界設防線，不准市民前往怡和街方向。

【14:22】下午約2時20分，記利佐治街附近有人叫了兩聲「光復香港 時代革命」口號，警方隨即舉藍旗，記者圍繞拍攝，警方要求記者離開馬路。

記協今日首度派出觀察員，觀察記錄警方修改《警察通例》下傳媒定義後的行動情況，其中一名觀察員呂秉權指出，暫未見有何特別，要有特別情況發生始會「見真章」。現場不時有市民與警員口角，不時有市民被截查。

警方今日表示，為確保市民能夠安全有序地慶祝佳節，已在全港各區部署足夠警力，密切留意各區情況及加強情報蒐集，如發現或預視有任何人涉嫌干犯罪行，警方會果斷介入，嚴正執法。警方呼籲市民留意警方社交媒體發布的信息，避免前往或逗留於有違法事件發生的地方，以保障自身安全。

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