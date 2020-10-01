十一遊行｜銅鑼灣大批警員戒備舉紫旗警告　向網媒記者發限聚令告票 (17:03)

【16:58】今日下午銅鑼灣不同街道都分別有市民高叫「光復香港，時代革命」等口號，約4時10分，一批警員進入百德新街Don Don Dinki對面行人路設立封鎖線，包圍約50名市民，以年輕人為主，而記者未經檢查即被推離封鎖線外。被包圍市民當中包括區議員梁晁維及李予信，亦有被抱圍市民手持Don Don Donki的黃色膠袋。隨後兩架警方常用的白色旅遊巴到場。警方其後宣布，以參與未經批準集結為由，把約50名被包圍於百德新街DonDon Donki對面馬路的市民全部拘捕及上索帶。其中包括區議員李予信及梁晁維。

下午近5時，警察在百德新街外截查5名身穿急救反光衣的人及另一名男子。

【16:30】市民在崇光百貨外高叫「光復香港 時代革命」口號，警員在東角道外舉藍旗警告。警員亦在記利佐治街舉藍旗。

銅鑼灣崇光百貨後方駱克道一名黑衣男子下午約4時15分倒臥地面，防暴警一度為他檢查，其後救護員到場把他送上救護車。

警方在銅鑼灣崇光對出軒尼詩道，一度舉藍旗及拉起橙帶設封鎖線，要求人群向記利佐治街後退，之後收起橙帶。

防暴警下午約4時15分在銅鑼灣百德新街舉藍旗，要求市民離去。

【15:58】警方在銅鑼灣百德新街舉紫旗。

【15:29】警方在銅鑼灣記利佐治街舉紫旗，警告市民有可能違反《港區國安法》。

【15:20】記協觀察員呂秉權在百德新街，要求警方傳媒聯絡隊澄清橙帶封鎖範圍是否傳媒採訪區，警方回應稱該處並非採訪區，是封鎖該處以方便截查行動。警員之後開咪表示，記者在警方檢查證件後，可到封鎖區外繼續採訪。

現場有記者不滿警方未能提供要求記者離開的原因，有個別網媒被帶到一旁查問，警方其後向網媒記者發出限聚令告票。

【14:55】下午約2點40分，有市民於百德新街叫口號，大批市民由崇光百貨沿怡和街跑到百德新街街口，記利佐治街上的警員圍封該段百德新街，隔開約50名市民，有傳媒聯絡隊人員到場檢查記者證件，要求所有記者在檢查後離開。記協觀察員指出，不合理的地方在於現場有大量市民被截停，記者或會希望留下觀察，但警方沒交代留下的記者會如何安排。在封鎖線外，有市民不時叫口號。

警方表示，下午2時許，銅鑼灣記利佐治街一帶有人群集結及叫囂，有可能觸犯未經批准集結及受禁群組聚集的相關罪行。警方先後作多次警告，並舉起藍旗要求集結者離開；警方要求市民停止集結及立即離開，市民亦不應前往參與相關活動。

【14:35】銅鑼灣名店坊外警員再舉藍旗警告，附近有市民繼續高叫「死全家」、「光復香港」口號。一隊警員沿百德新街推進。Fashion Walk商場外警員多次舉藍旗，要求在場的人向維園方向離開。防暴警在怡和街及渣甸坊交界設防線，不准市民前往怡和街方向。

【14:22】下午約2時20分，記利佐治街附近有人叫了兩聲「光復香港 時代革命」口號，警方隨即舉藍旗，記者圍繞拍攝，警方要求記者離開馬路。

記協今日首度派出觀察員，觀察記錄警方修改《警察通例》下傳媒定義後的行動情況，其中一名觀察員呂秉權指出，暫未見有何特別，要有特別情況發生始會「見真章」。現場不時有市民與警員口角，不時有市民被截查。

警方今日表示，為確保市民能夠安全有序地慶祝佳節，已在全港各區部署足夠警力，密切留意各區情況及加強情報蒐集，如發現或預視有任何人涉嫌干犯罪行，警方會果斷介入，嚴正執法。警方呼籲市民留意警方社交媒體發布的信息，避免前往或逗留於有違法事件發生的地方，以保障自身安全。

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