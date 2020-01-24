2020年授勳｜獲授勳嘉獎14%為警察　盧偉聰金紫荊　國安處長蔡展鵬獲卓越獎章 (00:01)

12反修例行動受傷警獲英勇勳章

根據名單，獲授勳銜及嘉獎的現職或已退休警務人員多達94人，佔整體近14%。若不計盧偉聰，現職官階最高的獲獎警察包括高級助理處長蔡展鵬和袁旭健，二人獲頒香港警察卓越獎章。12名在行動中受傷的警員獲頒銀或銅英勇勳章，包括曾被鋼珠射爆牙、反問示威者是否「你哋真係咁憎我哋」的高級督察黃家倫，政府表揚他們「奮不顧身和忘我無私的英勇表現」。

此外，有21名警察獲頒「香港警察榮譽獎章」，包括現隸屬國家安全處的李桂華，以及香港警察隊員佐級協會主席林志偉。林志偉向本報表示感謝警隊推薦，形容政府頒獎是對他30多年來工作的肯定，會繼續維護法紀和保護市民。

陶輝莊定賢謝振中等獲行政長官公共服務獎狀

政府今年向253人頒授行政長官公共服務獎狀，當中有56人為警務人員，包括在反修例示威負責指揮驅散行動的陶輝及莊定賢、在理大衝突期間多次現身講解警方行動的助理處長周一鳴、行動部高級警司汪威遜、曾正科等。因連月出席警方記者會而為人熟悉的謝振中、警司高振邦也獲獎狀，去年任鐵路警區指揮官、現接替江永祥的高級警司梁仲文亦獲獎狀。

政府發言人指出，今年獲頒授行政長官社區服務獎狀及行政長官公共服務獎狀的人特別多，藉以表揚在過去一年處理社會事件和應對新型冠狀病毒疫情表現傑出的人。

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