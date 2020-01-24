2020年授勳｜梁君彥陳智思等4人獲大紫荊　政黨授勳民建聯工聯會最多 (00:01)

政府在嘉許語中形容梁君彥以嚴謹及持守原則的方式主持立法會會議，在尊重立法會議員表達意見的權利，以及確保有序、有效率及公正地處理立法會事務兩者之間，取得恰當平衡。

陳智思回覆表示，在當下特別的時刻獲頒大紫荊勳章，對他意義深遠，更讓他萬分感恩；這項榮譽不只是屬於他，更是屬於20多年來在不同界別與他並肩努力的人。他又說香港現在面對新型冠狀病毒疫情和很多挑戰，但他相信只要每個人都盡己所能，堅守崗位，心存希望，必定能重新出發。

陳東現年87歲，是第三屆深水埗區議會主席。他說以平常心面對獲大紫荊勳章，「話不歡喜就假」，稱自己由1975年起參與深水埗工作，與全國僑聯副主席盧文端等人在1993年一起創立「全港各區工商聯」，在2012年卸任區議會主席後仍「無停過深水埗工作」，希望深水埗繼續改善。他同時是廣州荔灣政協常委，說自己「從不言退」。他自稱是建制派，但無政黨，不談政治。

財經事務及庫務局前局長劉怡翔、食物及衛生局前常秘謝曼怡與丈夫公務員事務局前常秘周達明，同獲金紫荊星章。與劉怡翔同在4月離任的另外3名局長中，只有民政事務局前局長劉江華未曾獲授此榮譽。

盤點在授勳名單上的政黨中人，未見有民主派政黨背景的人，工聯會和民建聯均約有15名成員上榜，經民聯、自由黨、新民黨只有零星數名成員。獲銅紫荊星章的工聯會理事長黃國稱，工聯會在多方面有工作，疫情下繼續支援勞工、設口罩工場等，認為工聯會中人有更多值得鼓勵，「在這段時間真心實意為香港服務，而並非攬炒、破壞」。

去年區議會選舉在沙田落敗的民建聯李世榮獲「榮譽勳章」，他稱此與「落唔落選的事無關」，認為政府是因應表現授勳。

民主黨主席胡志偉稱，現時政府的勳章貶值、不值一哂，是政治酬庸，獲授勳銜的人未必在行內有功績、有表現。他稱，政府在嘉許語中對梁君彥主持會議的描述不準確。

政府授勳名單

2020年授勳 相關報道：

獲授勳嘉獎14%為警察 盧偉聰金紫荊 國安處長蔡展鵬獲卓越獎章

143抗疫表現傑出人員上榜 包括駐武漢辦主任馮浩賢

阿叻獲頒銅紫荊星章：覺得有很深意義