指教育局拒公開專業失當教師學校資料　梁振英803基金提司法覆核 (18:44)

申請人為803基金，答辯人為教育局長。入稟狀指稱，申請方今年2月4日透過律師去信教育局，要求局方公開專業失當的教師個案，包括涉事教師和學校、專業失當情況，以及局方的調查和跟進行動。教育局至3月回覆，局方已就39宗專業失當個案採取行動，包括發出13封譴責信、4封警告信、9封勸喻信和13個口頭警告。局方同時拒絕公開有關資料，認為做法有違《公開資料守則》和《個人資料（私隱）條例》。

教育局其後應申請人要求覆檢，至7月維持原有決定，認為做法對學校和教師帶來不必要的壓力，對改正行為的教師有標籤效應，甚至損害彼此的關係和信任。

申請方認為，局方應確保本港的教育質素，以及保障學生的福祉，亦應提醒家長和公眾那些學校出現專業失當，令家長得以對子女採取保護措施，考慮會否繼續就讀或報讀該學校，質疑局方作出涉案決定時，未有考慮家長和公眾的利益。

申請方又認為，局方沒說明公開上述資料為何違反保密責任，又認為法律未有規限公營機構收集的資料必須予以保密。

教協發聲明，批評是次司法覆核是另一次對教育界的政治迫害和批鬥，作為教師工會必定全力抵抗，正與律師商討下一步行動，包括考慮介入是次司法覆核。

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