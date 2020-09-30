黃之鋒古思堯涉非法集結准保釋　12月18日再訊 (18:15)

被告依次為黃之鋒（23歲）及古思堯（74歲），兩人分別報稱香港公開大學學生及已退休。控罪指稱，兩人於2019年10月5日在香港，連同其他身分不詳的人，在無合理辯解下，明知而參與一個未經批准集結；黃之鋒另被控同日在金鐘道參與未經批准集結時，使用相當可能阻止辨識身分的蒙面物品，即一個掛耳式口罩。

工黨副主席李卓人、社民連秘書長吳文遠及成員曾健成今日有到庭支持。古思堯在回答是否明白控罪時說，「遊行集會唔使共產黨批准」。

主任裁判官錢禮押後案件至12月18日再訊，待11月24至25日在終審法院有關《禁蒙面法》的司法覆核終極上訴聆訊完結，並給予時間辯方索取文件及法律意見。兩人獲准以1000元現金保釋，須居於報稱地址；黃之鋒不准離港。

相關報道：黃之鋒古思堯被捕 涉去年10．5非法集結 9．30提堂

其他報道：李東海小學教師林麗棠墮斃 死因研訊12月28日展開