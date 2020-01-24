新冠肺炎｜今增8宗確診一屬本地感染　元朗護老院一人染疫院友已撤離檢疫 (16:36)

元朗護老院一名71歲院友確診，其餘65名院友已撤離院舍，其中61人到亞洲國際博覽館接受檢疫，其餘4人因其他原因入院，初步對新冠病毒測試呈陰性；院舍的19名工作人員已入檢疫中心。

另外，新增7宗輸入個案當中，一名菲傭抵港後曾接受兩次新型冠狀病毒測試均呈陰性，之後由新僱主及僱傭公司安排接受第三次病毒測試才呈陽性。

元朗護老院確診個案：

．71歲女子（個案5083），有認知障礙症，無病徵

．原居於觀塘翠屏邨翠楣樓，9月21日入住元朗護老院，在院舍內可自由活動，「無乜戴口罩」；衛生防護中心傳染病處主任張竹君估計她有可能是在觀塘居住時感染

．曾因遺失身分證，到警署處理相關手續

．9月28日因其他原因入院，對新型冠狀病毒測試呈陽性，CT值超過30，代表病毒量低，病毒抗體亦呈陽性

．一名家人須接受檢疫

．衛生防護中心會到翠屏邨翠楣樓，以及元朗護老院所在的元朗鳳翔大廈，派發樣本瓶予住客作新冠病毒測試

輸入個案：

．個案5081：43歲男空中服務員，由俄羅斯抵港，無病徵

．個案5082：28歲女空中服務員，潛伏期曾在英國及美國逗留，無病徵

．個案5084：39歲女子，菲傭，無病徵。她9月8日抵港後首個樣本，以及9月17日取的第二個樣本，均對新冠病毒呈陰性；抵港在酒店完成檢疫後，由新僱主安排入住酒店，其間曾外出買外賣；由新僱主及僱傭公司安排於9月28日接受第三次測試，驗出新冠病毒陽性，CT值超過30（病毒量低），病毒抗體陽性，張竹君估計病人早前染疫，但病毒量低故起初驗不出

．個案5085：51歲女子，菲傭，9月18日抵港，檢疫期間第二個樣本對新冠病毒呈陽性，無病徵

．個案5086：10歲女童，9月18日由印度抵港，檢疫期間第二個樣本對新冠病毒呈陽性，無病徵

．個案5087（66歲男子）、個案5088（64歲女子）：9月29日一同由英國抵港，其中66歲男子於9月19日發病，64歲女子於9月29日發病

新冠肺炎 相關報道：

調查：六成安老院前期抗疫醫療物資不足 業界中秋不放寬探訪

指長留密集封閉環境 戴口罩仍可染疫 袁國勇倡安老院人均面積目標8平米