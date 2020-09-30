聶德權籲公務員明日勿參與遊行　對違法者絕不姑息 (15:45)

46公務員被調查或起訴 全部停職

聶德權在信中稱，網上充斥不少「扭曲不實」的信息、鼓動市民參與非法遊行，相信公務員可明辨是非、奉公守法，遵守《公務員守則》訂定的操守準則。

聶德權亦提及全民檢測計劃，稱公務員團隊同心推動普及社區檢測計劃，「順利為178萬多市民提供檢測服務，令人鼓舞」，感謝公務員發揮同心抗疫精神，為消減第三波疫情作貢獻，但強調疫情未「斷尾」，或有所反覆，強調假期期間防疫意識不能鬆懈，外出時要做好各項防疫措施，「尤其切忌參與任何可能違反禁止群組聚集相關規例的活動」。

信中亦指出，香港過去一年多經歷「暴亂」和疫情衝擊，各方努力下「好不容易迎來喘息空間」，呼籲公務員團隊上下一心、支持特區政府，維護社會安寧，保障市民利益，「大家一同走出『疫』境，在『新常態』下向前同行」。

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