聶德權籲公務員明日勿參與遊行　對違法者絕不姑息 (15:45)

民陣早前申請十一遊行，惟接到反對通知書，上訴亦遭駁回。公務員事務局長聶德權今（9月30日）去信全體公務員表示，警方已對明日（10月1日）舉行的公眾遊行發出反對通知書，相關活動屬未經批准集結，若參與或觸犯法例。聶德權稱，截至9月底，因涉參與非法公眾活動被捕、正接受警方調查或正遭起訴的公務員，共有46人，全部已被停職，「政府極為重視公務員的品行操守，對違法公務員是零容忍，亦絕不姑息」。
46公務員被調查或起訴 全部停職
聶德權在信中稱，網上充斥不少「扭曲不實」的信息、鼓動市民參與非法遊行，相信公務員可明辨是非、奉公守法，遵守《公務員守則》訂定的操守準則。
聶德權亦提及全民檢測計劃，稱公務員團隊同心推動普及社區檢測計劃，「順利為178萬多市民提供檢測服務，令人鼓舞」，感謝公務員發揮同心抗疫精神，為消減第三波疫情作貢獻，但強調疫情未「斷尾」，或有所反覆，強調假期期間防疫意識不能鬆懈，外出時要做好各項防疫措施，「尤其切忌參與任何可能違反禁止群組聚集相關規例的活動」。
信中亦指出，香港過去一年多經歷「暴亂」和疫情衝擊，各方努力下「好不容易迎來喘息空間」，呼籲公務員團隊上下一心、支持特區政府，維護社會安寧，保障市民利益，「大家一同走出『疫』境，在『新常態』下向前同行」。
其他報道：海關督察涉收受5萬元貸款 控索取接受利益兩罪保釋11月再訊