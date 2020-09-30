4反黑警涉通知非法賭場搜查日期　賭場負責人認妨礙司法公正 (17:00)

被告陳少寶（39歲）報稱無業，而本案其餘4人則均為警員，分別是趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲）則不認罪，明年1月15日受審，而陳少寶當日會作求情。

案情指出，警方2016年12月展開一個名為「金輝」的臥底行動，滲入黑幫「和勝和」。2018年1月，該臥底警員被「和勝和」委派至荃灣一幢工廈內的非法賭場工作，陳少寶則為非法賭場的負責人。

警方後來委派4名駐守三合會行動組的警員調查，惟陳少寶同年6月18日吩附臥底警員搬走賭場內釣魚機、入錢機及閉路電視鏡頭，其後又着臥底警員聯絡「反黑南哥」，說與警方已作安排，警方會在指定日期突擊搜查，叫臥底警員連同4名「戲子」賭客屆時讓警方拘捕，獲保釋後再分別付酬1500至5000元予「戲子」。

有警員其後通知該臥底警員，同月22日會進行突擊搜查，叫他準備就緒，惟該行動終沒有實現，最後4警連同陳少寶被捕。

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