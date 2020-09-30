學校疫下取消遊學團　旅行社涉侵吞旅費 (14:15)

五邑鄒振猷學校原定4月舉行日本遊學團，校長沈耀光指出，有見疫情不穩，2月向旅行社申請延期舉行，而旅行社經理向學校作書面承諾，若校方5月中前退團，可獲退還一半團費。沈耀光稱因應疫情，4月通知旅行社取消遊學團，並聯絡旅行社持牌人退款，惟對方至昨日（29日）表明拒絕，涉及款項逾40萬元。

沈耀光稱，校方向保險公司就團費申請理賠，對方要求提供遊學團的機票、酒店等付費證明，但負責付款的旅行社稱相關證明屬商業秘密，拒絕提供。沈耀光表示已向旅議會投訴，今日（30日）會向警方報案。

葉建源透露，向他投訴旅費疑遭侵吞的學校，包括官津、直資學校等，涉中小學及幼稚園，損失最多的學校涉款達300萬元。他已就投訴個案去信旅議會及警方，並促當局介入調查，助學校追回款項。

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