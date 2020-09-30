新冠肺炎｜調查：六成安老院前期抗疫醫療物資不足　業界中秋不放寬探訪 (14:30)

調查結果顯示，約三成院舍因謝絕探訪，院友與家屬易情緒低落而需情緒支援。近七成院舍認為政府須定期為院舍員工及院友安排檢測。

港大微生物學系講座教授袁國勇早前巡視部分私院，提出人均面積8平方米、改善通風措施等建議。陳志育稱短期難以處理人均面積問題，但可透過小型工程，盡快改善個別院舍的通風系統及環境問題，例如加裝抽風扇，以應付冬季流感及第四波疫情。他說部分院舍需要較大型的工程改善問題，冀政府提供援助。

消息稱，元朗護老院有一名院友確診，陳志育形容再有院友確診是警號，中秋節暫不會放寬探訪，僅容許酌情探訪。

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