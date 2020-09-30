大埔元墩下大片林地被砍伐　綠色力量憂蝴蝶棲息地受破壞促政府執法 (08:45)

地政總署回覆查詢表示，大埔地政處收到投訴後曾派員實地視察，發現元墩下約3100平方呎政府土地曾被人進行挖掘、推土及填泥活動，人員在視察期間並無發現有人在挖掘，其後在現場豎立多個政府土地告示、石躉及圍網，警告公眾切勿挖掘政府土地，否則可被檢控。

根據《土地（雜項條文）條例》（第28章），非法挖掘政府土地最高可判罰款5萬元及監禁6個月。由於事件涉及違規發展、砍伐樹木及土坡安全，當局已將個案轉介相關部門跟進，稱該處部分私人土地亦有挖掘及填泥活動，由於有關土地屬舊批地段，故並無違反地契條款。

水務署表示，元墩下的填土位置位於集水區範圍內，收集的雨水會經由輸水隧道輸送到沙田濾水廠處理，然後分配到沙田、九龍中部及港島部分地區，水務署已於有關位置的上、下游抽取水樣本化驗，結果顯示水質沒有異常。該署會加強巡查，如有證據證明有人違反《水務設施條例》導致或可能導致污染水務設施的水，會向相關的人作出檢控。

規劃署表示，涉事地點為「綠化地帶」，並沒有取得城規會的規劃許可，進行任何挖土及填土工程。但發言人稱，由於大埔分區計劃大綱圖所涵蓋的範圍在過往未曾包括在任何發展審批地區圖內，因此規劃監督沒有法定權力執法。

綠色力量助理教育及項目經理余健綱指出，元墩下位於大帽山公園邊陲，綠色力量於2011至2020年共記錄到179種蝴蝶，佔全港蝴蝶品種約67.3%，當中包括罕見的燕鳳蝶、大斑尾蜆蝶，以及非常罕見的綠弄蝶、黑斑傘弄蝶等，而該處在冬季會有百嬈灰蝶群落聚集，是全港60多個重要的蝴蝶熱點之一。他稱，以現時破壞規模，預料該處的蝴蝶數量會在短期內減少，若破壞範圍繼續擴大，相信恢復需時更長。