涉盜個人資料取信用卡購物220萬元　6人被捕 (20:50)

警方商業罪案調查科近月留意到一個詐騙集團，以假冒銀行職員等手法騙取個人資料，再冒認事主向銀行報失信用卡，並派員到事主的地址信箱偷取銀行寄出的信用卡，並以該信用卡購買高價產品如電子產品及禮物卡等，直至信用額用完。警方稱，集團近日進一步利用盜取的個人資料，以及假入息證明及住址證明向銀行申請信用卡，並以集團成員的地址收取信用卡。

警方表示，該集團今年4月至9月，以相關手段利用8名事主的資料騙取12張信用卡，並購物共220萬元。警方翻看閉路電視片段，鎖定集團骨幹成員，並在其中兩人昨日（28日）於灣仔一鐘表行購物時將他們拘捕，起回兩張信用卡，一張假身分證及一張假身分證補領紙，連同其後在各區拘捕的4人，共5男1女被捕，年齡19至43歲，報稱侍應、地盤工人、無業等。

商業罪案調查科高級督察鄧啟榮指出，部分案件中，騙徒會假冒事主致電手機網絡供應商，中止電話短訊提示功能，令事主在騙徒簽帳時收不到短訊通知。他說，案件涉及約40多宗交易，由數百元至數十萬元不等。