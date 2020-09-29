新冠肺炎｜倘違每桌限坐4人食客可被票控　修訂明日生效 (20:00)

政府為控制新型冠狀病毒疫情，規定食肆每桌限坐4人，如有食客違反規定，現會罰食肆負責人。為減少食肆及表列處所不遵守規定情況，食物及衛生局公布，修訂《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），令違反規定的食客都可被票控，即可被罰款2000元，修訂明日（9月30日）生效。換言之，後日（10月1日）中秋節下，食肆負責人不處理食客一枱坐5人，負責人及食客雙方都可被罰。