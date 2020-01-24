地產經紀涉管摺刀撕警會面紀錄　辯方：有警員問被告「仇唔仇警」　作供警否認 (21:15)

被告為蘇廣達（39歲），報稱地產經紀，他否認於去年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管有一把卡片式摺刀、一把尖利萬用匙、一把剪刀；另於同月6日在秀茂坪警署接見室內損壞5頁會面紀錄，及在樂華邨的住所管有一支氣槍、50把短刀、8把卡片式摺刀、15把尖利萬用匙、15把開信刀、2把刀和52把剪刀。

在紀律部隊宿舍外截查及拘捕被告的警員伍漢林作供稱，被告當晚攜着黑旅行箱、黑背囊及黑腰包等物品前行，其間不時眼望宿舍，認為被告可疑，遂上前截查，並從被告的腰包找到各一把摺刀及萬用匙，另在旅行箱中的急救包中檢取一把剪刀。

伍漢林稱，回到警署後，他為被告補錄口供，被告不肯簽署該份共5頁的會面紀錄，其後更將會面紀錄撕成數等份。他喝停及阻止被告，並在接見室內再次以刑事損壞罪拘捕被告。

辯方盤問時向伍漢林指出，被告首次被捕，警方為被告上手扣時，將被告右手拉到一旁欄杆，被告因而擦傷。伍漢林不同意被告受傷的過程，並稱不知原因。辯方又說，當時有警員問被告「你𠵱家仇唔仇警？」，但伍漢林否認，並稱「我哋係政治中立，冇需要問佢呢啲嘢」。

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