資科辦伙HKIRC營運協作平台　向港企公眾提供網絡安全資訊 (19:00)

資科辦助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）潘士強表示，除了面向企業及機構，公眾亦可從平台取得有關網絡安全資訊。他舉例稱，因應新型冠狀病毒疫情，本港不少企業實施在家工作，平台上的專家亦有分享「遙距工作保安6招」；另又提出新發現，稱有以新冠病毒為題的釣魚網站及電郵，提醒企業了解新攻擊方法以作防範。

HKIRC行政總裁黃家偉表示，平台新推出「每日快訊」，每日蒐羅網絡安全資訊，讓成員掌握最新攻擊及手法；另又加入「支援」元素，成立「網絡安全支援聯盟（Cybersec Connect）」，由網絡安全專家解答成員問題和提供實用建議。他期望，能為欠缺技術支援的機構，如學校、志願機構等，提供更多資訊，提升應對網絡攻擊的防禦力。

「網絡安全資訊共享伙伴試驗計劃」反應正面，有逾260間機構、860多名代表登記參與，超過目標；涵蓋界別包括金融與保險、公用事業、運輸、醫療、電訊、創新科技、資訊保安、大專院校等。

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