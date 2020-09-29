恆香老餅家稱月餅正貨全在港製　推雷射二維碼貼紙驗證真偽 (17:30)

「恆香老餅家有限公司」行政總裁王偉樑表示，早前被海關拘捕的鄭鴻杰，自2001年因財務問題向財務公司借貸，並將其持有的恆香股份抵押予財務公司，其後他無力償還債務。至2009年，財務公司先後把抵押品，即恆香股份，出售予第三方，公司由新經營者管理。自2009年12月24日起，公司跟鄭鴻杰再無業務、經營、營運、股權或管理上的關係。

王偉樑說，早前出售冒牌恆香月餅的「恆香餅家」，則是鄭鴻杰於今年7月才成立及持有，並無得到「恆香老餅家有限公司」的股東同意，亦非「恆香」相關公司。王偉樑指出，採用「恆香」二字混淆視聽，除了令消費者蒙受損失，亦觸犯法律，現由執法部門處理。

他說，冒牌月餅事件未對銷售有大影響，認為重點在於教導市民辨別真偽。公司已與香港貨品編碼協會（GS1）合作，推出「真的碼」雷射二維碼貼紙防偽方案。消費者只需通過手機應用程式掃描產品上的二維碼，便可驗證產品真偽，獲得產品資訊。

其他報道：鄧炳強稱警安慰跌倒孕婦截停拔足狂奔少女 區議員批「大話冚大話」

其他報道：何鴻燊大房次女何超賢入稟要求任命遺產管理人

其他報道：電腦技術員涉擲水樽控襲警 准保釋11月再訊