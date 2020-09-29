鄧炳強稱警安慰跌倒孕婦截停拔足狂奔少女　區議員批「大話冚大話」 (16:30)

此外，9月6日下午，旺角西洋菜南街有人群聚集，警方要求人群離開並截查，有一名少女急步跑走，被警員撲跌制服。鄧炳強稱，「有少女拔足狂奔」，因她的「可疑行為」，警員使用最低武力「截停」她，其後知道被捕人僅得12歲，馬上照顧她。

就孕婦事件及12歲少女事件，鄧炳強稱警方已接獲投訴，交投訴警察課跟進。

油尖旺區議會副主席余德寶指出，該名孕婦是被警員拉跌，鄧炳強卻說成是無故跌倒；她的被捕丈夫是被警方噴射胡椒噴霧，需要送院，並非鄧炳強口中所指的「特別安排」陪同妻子入院。他斥責鄧炳強不要做「謊言傳聲筒」，並反問他會否向孕婦道歉。至於12歲少女，余德寶強調少女是被警員制服，而非「截停」，促請鄧炳強不要「大話冚大話」。

鄧炳強：國安法起震懾作用

另外，由去年6月反修例事件發展至今，警方已拘捕10,022人，檢控2227人，其中89人被判監。鄧炳強表示，《港區國安法》確實起了震懾作用，有人高調改變立場、退出或解散組織、離開香港等，顯示國安法對於香港市民回復安穩生活起了作用。因應國安法，至今有超過20人被捕，其中兩人已被檢控。

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