鄧炳強稱警安慰跌倒孕婦截停拔足狂奔少女　區議員批「大話冚大話」 (16:30)

8．31太子站事件一年時，警方拘捕一名男子期間，拉跌了他的懷孕妻子。警務處長鄧炳強今日（29日）下午出席油尖旺區議會大會，提及事件時說有一名孕婦跌倒，而警方翻查片段，「的確有人大叫有大肚婆在場」。他說，當時現場非常混亂，有人作出擾亂公眾的行為，警方要作出拘捕，而被捕人正在懷孕的妻子跌倒，警員立即協助及安慰，其後送院。他亦指出，警方作出「特別安排」，准許被捕人與妻子前往醫院安頓，再返警署。
此外，9月6日下午，旺角西洋菜南街有人群聚集，警方要求人群離開並截查，有一名少女急步跑走，被警員撲跌制服。鄧炳強稱，「有少女拔足狂奔」，因她的「可疑行為」，警員使用最低武力「截停」她，其後知道被捕人僅得12歲，馬上照顧她。
就孕婦事件及12歲少女事件，鄧炳強稱警方已接獲投訴，交投訴警察課跟進。
油尖旺區議會副主席余德寶指出，該名孕婦是被警員拉跌，鄧炳強卻說成是無故跌倒；她的被捕丈夫是被警方噴射胡椒噴霧，需要送院，並非鄧炳強口中所指的「特別安排」陪同妻子入院。他斥責鄧炳強不要做「謊言傳聲筒」，並反問他會否向孕婦道歉。至於12歲少女，余德寶強調少女是被警員制服，而非「截停」，促請鄧炳強不要「大話冚大話」。
鄧炳強：國安法起震懾作用
另外，由去年6月反修例事件發展至今，警方已拘捕10,022人，檢控2227人，其中89人被判監。鄧炳強表示，《港區國安法》確實起了震懾作用，有人高調改變立場、退出或解散組織、離開香港等，顯示國安法對於香港市民回復安穩生活起了作用。因應國安法，至今有超過20人被捕，其中兩人已被檢控。
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