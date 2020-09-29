調查：學童疫下每日用電子產品近10小時　近視度數平均增16% (13:35)

六大眼科視光機構早前進行「新冠肺炎學童近視實質增幅及其使用電子產品習慣調查」，分為家長及眼科視光師兩部分，分別有400名育有6至17歲子女的家長、其子女以及115名眼科視光師參與。家長填寫問卷後，再由眼科視光師為其子女進行綜合眼科視光檢查。

調查結果發現，受訪者子女在2月至5月期間平均每天花5.9小時，以電子產品或印刷書籍學習，較停課前（4.6小時）增加28%。但每周只有2.4小時到戶外活動，較停課前（5.6小時）大幅減少57%。

調查中，受訪視光師表示停課期間，六成學童取消或延期或沒出席綜合眼科視光檢查，平均距離上次驗眼10.8個月，近視度數平均增加87度，較一般情況的75度增加16%。其中最高近視增長個案是一名每日花12小時在閱讀及電子產品的7歲女童，在10個月內從無近視，發展至175度及150度，推算一年近視增達200度。

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦指出，現在學童使用網上學習通常「一堂駁一堂」，呼籲老師讓學生每20分鐘便休息一次。與電腦的距離亦應盡量不超過約45至50厘米。

理大眼科視光學院榮休教授胡志城表示，現在衛生署轄下視光師僅得約6人，對於低下階層，若未能負擔光顧私人執業視光師，便要排隊輪候9個月至1年，形容「等咁耐都已加深了」，呼籲衛生署加強學童視力篩查計劃，及時控制近視情況。

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