社工陳虹秀暴動罪撤銷　官稱言行不足以構成非法集結或暴動 (11:02)

法官沈小民裁決後，代表陳虹秀的大律師潘熙向法庭申請訟費，但控方認為陳虹秀持續地出現在暴動現場，又不聽從警方勸喻離開，行為屬自招嫌疑，反對辯方訟費申請。法官着控辯雙方遞交陳辭，訟費事宜將在案件裁決時處理。

陳虹秀在庭外表示，她得知獲判無罪釋放後心情激動，「行出犯人欄嗰下都忍唔住喊」，但表明不會慶祝，因目前仍有很多人被檢控，同案另7名被告審訊仍在繼續，她會盡快回歸工作支援被檢控的人。就控方指稱她叫警方克制的言論屬挑撥性，她表示不評論控方指控，重申「陣地社工」在衝突中一直堅守社工守則，以「守護生命，捍衛人權」的宗旨工作。被問到是否認為警方濫捕、濫告，她稱「呢個好多香港人都有答案」，寄語香港人堅持，在不同的崗位上努力。

社工陳虹秀（42歲）原被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。控方指控稱，陳虹秀當時用擴音器向警察叫囂，說話內容包括「保持冷靜、克制」，以及「畀足夠時間市民離開」，控方稱陳虹秀的說話內容具挑撥性。

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