民主派去留｜民調揭盅　支持留任或離任均不過半數　14名議員決定留任【短片】 (12:08)

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新任民主派召集人、民主黨主席胡志偉表示，由於支持去或留的意見均不過半數，故此議員要作政治判斷。他表示，作出政治判斷的考慮點是希望盡能力拖延政府推行「惡法」的速度，緊守議會戰線，三戰線（民間、議會、國際）互相補足，成為更團結的力量面對政府，以及保住發聲平台讓公眾和國際社會可聚焦討論，因此民主派均希望努力保住議會戰線，不要雙手奉上。

工黨張超雄表示，「大局上是應該留（任），個人意願上我寧願走（離任）」。他認為若支持者還猶豫民主派應否留任，會令他們「很困難」，並稱未來的日子很艱險，希望港人共同努力謹守崗位。

街工梁耀忠則表示不受民調綑綁，但稱參考民主派民調後，決定和其他議員團結一致，他宣布留任。

根據早前協議，參與民調的議員只服膺於其受訪支持者的意見，倘逾半支持者認為應離任，有關議員便跟隨，反之亦然。然而，如支持留守、離任的受訪者均不過半，民主派議員會再作政治判斷。當時共有15名議員表明服膺民調結果，包括民主黨7人、公民黨5人、香港本土毛孟靜、工黨張超雄、社福界邵家臻。

民調由香港民研與中大傳播與民意研究中心合作，於9月21日展開，以隨機抽樣方式電話訪問2579名市民，原訂過程需時一周，兩個機構均提早完成，香港民研今天遞交報告。

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