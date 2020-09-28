教協調查：六成受訪會員支持葉建源留任立法會 (22:20)

葉建源接受本報查詢時稱，教協會員意見相當清楚，認為支持他留任的會員比例明顯，至於約三成會員不支持他留任，他認為比例屬預期之內。他又說，無論民主派去留決定如何，他都會根據教協調查，決定留任。

教協於9月14至20日進行為期7日的全體會員電話語音抽樣調查，對象是提供固網電話或流動電話的會員，以了解教育界對續任安排的看法。調查以隨機抽樣的方式進行，共收回3422名會員回覆。當中有2053名會員支持葉建源留任，佔回覆總數60%；表示不支持留任的會員共1082人，佔回覆總數31.6%；其餘287名會員表示無意見。

教協強調反對港府取消原定今年9月舉行的換屆選舉，但認為在留任一事上，在權衡輕重下認為民主派議員應繼續在議會監察政府、表達民意，更重要是在議會內阻擋「惡法」通過。教協又認為在教育界備受政治壓迫之際，葉建源作為教育界的議會代表應留在議會，堅守香港人的價值和教育專業。

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