民陣十一遊行上訴遭駁回　保安局警告宣傳參與皆違法 (21:45)

十一遊行活動未獲不反對通知書，保安局發言人表示，活動屬未經批准的集結，任何人宣傳或公布或參與遊行都可能觸犯法例。保安局稱，留意到有人在網上宣稱不會理會遊行是否獲批准，會繼續參與遊行，並鼓吹使用暴力，包括投擲汽油彈、非法堵路等宣泄訴求；保安局強調這些行為破壞社會安寧，觸犯的罪行可判長期監禁。

委員會主席杜溎峰在會上曾問及民陣，如何確保遊行能維持4人一組及每組相距1.5米，並不會被激進示威者騎劫；岑子杰表示，主辦單位權力有限，會盡力呼籲參與者遵守，如警方要求糾察為參與者現場量度體溫，民陣亦可做到。他續指出，為免人群聚集，遊行起點及終點都不設集會，而若要遊行參與者相距1.5米，則需要警方協助提供更多路面供遊行使用。

杜溎峰表示，委員會一致認為遊行將對市民構成嚴重威脅，鑑於新型冠狀病毒疫情，上訴人未能說服能提供有效防疫安排。他指出，疫情下市民可表達訴求，但是次為大型遊行申請；而何時可以遊行，稱「我哋真係唔知道，要看疫情如何發展下去」。

疫下如何可遊行集會？ 警：可參考主題公園預約登記溯源頭

會上民陣副召集人陳皓桓曾問及，在疫情之下怎樣才可以有遊行集會；港島總區警司（行動）張志偉表示，若能如主題公園般能有措施預約登記，可以找到源頭，令疫情爆發風險減低就可考慮，但民陣現時無實質措施減低風險。會後張志偉表示，歡迎委員會裁決，呼籲市民不要參與未經批准聚集，而警方不會容忍違法行為。

民陣召集人岑子杰於會後表示，已預計上訴失敗，呼籲港人10月1日要小心，憂警方濫用限聚令控告市民。他稱會在報刊賣廣告予港人發聲，呼籲市民當日穿黑衣。他又指出，警方會上稱要參考主題樂園做登記，憂慮以後港人遊行皆要實名參與，並以言入罪，又反駁稱現時公眾泳池毋須實名登記也可有500人聚集。

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