傑出教學獎｜中大醫學院助理院長短片網上平台教學生與病人溝通 (20:15)

黃嘉雯稱，醫科生於傳統實習時會觀察病房運作，但於病人情緒激動或要告知其罹患癌症時，則未知如何面對，故以網上學習方式配合實體課，並以影片、醫療詞彙表等，教導學生與病人溝通的技巧，包括如何告訴病人其病况、從病人的面部表情追問病情等。

新晉教學人員及隊伍組別分別由香港大學經濟及工商管理學院首席講師李乘雨及浸會大學全人教育教與學中心總監王周綺華領導的「學術誠信與道德──增強現實技術」AIE-AR團隊獲得。王周綺華團隊目前已設計了12條虛擬學習徑，讓學生一邊於校園遊走，一邊進行有關學術誠信操守的討論活動，內容包括不可抄襲、要適當引用資料出處等；李乘雨則計劃以獎金建立數碼教材套，透過動畫、訪問等介紹倫理教育的相關概念。

浸大校長錢大康表示，王周綺華團隊的項目展現出團隊的創新精神和創意，把深奧且極為重要的學術道德課題，變成學生的探索之旅，深信項目將繼續發展，令更多學生受益；港大經管學院院長蔡洪濱表示，李乘雨是次獲獎可謂實至名歸，表示其擅於因材施教，教學課程新穎富創意，因而深受學生歡迎。

其他報道：港男假結婚助單非孕婦來港分娩 被控串謀詐騙虛假聲明判囚10個月

其他報道：政府推新冠病毒網上爭議解決計劃 中心主席：處理個案數目不多