劏房租管研究小組展開專題研究公眾論壇　明年6月向政府提交建議報告 (17:01)

另外，工作小組亦委託港大法律系團隊展開法律方面的研究，包括為「劏房」確立一個法律定義，以作日後「劏房」租務管制、監管和執法的考量，並研究一旦落實租管方案，是否需修訂現有法例抑或草擬新法例等法律問題。

工作小組亦委託中大經濟學系副教授莊太量展開專題研究，包括從經濟角度研究推行租務管制後的正反效果、探討各租管方式的利與弊等。

梁永祥預計，以上3項專題研究將於明年2月或之前提交報告，供工作小組參考，屆時再進一步分析各租管方案，預計於明年6月向政府提交建議報告。

另外，由於受疫情及限聚令影響，工作小組首個公眾論壇將於本周六（10月3日）下午2時以網上方式舉行，屆時運房局facebook專頁「運房點線面」將作直播，市民可在facebook專頁留言；致電、WhatsApp或微信政府開設的熱線號碼6975 2040發表意見。梁永祥表示，暫訂下月底舉行第二場公眾論壇，視乎疫情發展及屆時社會情況，再決定是以網上抑或傳統的諮詢會形式舉行。

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