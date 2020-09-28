8‧31灣仔8人控暴動　控方指陳虹秀籲警克制屬「挑撥」 (16:45)

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。

控方表示已傳畢所有控方證人，法官沈小民隨即詢問控方：「你哋係咪認為憑衣著、裝束，以及在現場拘捕，就足夠推斷出被告參與暴動？」張錦榮確認法官說法，重申案發地點是暴動現場，又補充稱憑被告的衣著及裝束，「顯示他們有意成為現場的一分子」。

代表陳虹秀的資深大律師潘熙指稱，沒有證據證明陳虹秀作非法集結及破壞社會安寧的行為。但張錦榮反駁稱，陳虹秀參與鼓勵，因她曾出現縱火現場，以及在警方清場勸喻人離開時，叫警察克制及冷靜，「講一啲挑撥性說話」。

張錦榮又指出，陳虹秀身上的黑衣印有「我哋係社工，守護公義」的「政治表述」，而她大叫警察冷靜和克制的行為，「與減低危險背道而馳」。聆訊明續，法官將就案件表證是否成立作裁決。

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