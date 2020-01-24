18歲青年向葵涌警署擲汽油彈判囚3年10個月　官：衝擊法治、公共秩序 (12:35)

被告陳俊輝（現年18歲）承認今年1月29日在葵涌警署車閘入口附近，連同兩名身分不詳的人企圖用火摧毁葵涌警署內警車；以及於今年2月4日在葵涌金發工業大廈一單位內保管11個汽油彈、一罐打火機燃料、兩樽通渠水及3個空玻璃樽。

法官胡雅文判刑時形容該案是「史無前例」，因故意投擲汽油彈到警署，過往在區域法院沒有同樣案例。胡官說，縱火罪是嚴重罪行，被告行為更是直接衝擊法治及公共秩序，判刑須具懲罰性及阻嚇性。

胡官稱，被告事前自學及自製汽油彈，顯示他有計劃及預謀，並非一時衝動犯案；而汽油彈是危險及不穩定的武器，被告欲以汽油彈損毁公共財產，屬加刑因素。被告雖患有專注力不足及過度活躍症，但沒有證據顯示犯案與該狀況有關，除坦白認罪，沒有其他減刑因素，最終就兩項控罪共判監3年10個月。

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