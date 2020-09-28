新冠肺炎｜許樹昌：再現源頭不明個案　不宜放寬防疫措施 (11:49)

中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（28日）在港台節目表示，現時仍有新型冠狀病毒源頭不明個案，認為暫時不適合放寬食肆人數及4人限聚令，盡量不要舉辦大型活動。至於宗教集會，他認為可考慮局部開放，但政府要考慮限制人數，並要求出席者戴口罩。
許樹昌表示本港再現不明源頭個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈。金門建築啟德地盤工昨日（27日）確診，有關同事亦初步確診，許樹昌估計他們曾於休息室接觸，情況有如早前葵涌碼頭群組，但相信今次涉及的範圍較小，暫時只有9人接受檢疫，相信不會出現大爆發。
維持戴口罩注意手部衛生 冬季流感大爆發機會微
許樹昌指出，如港人維持戴口罩，注意手部衛生，本港出現冬季流感大爆發的機會很微。他表示，年初武漢爆發疫情，香港人立即戴口罩、勤洗手，令冬季流感高峰期由以往的10至17星期縮短至5星期。本港今年也沒有出現夏季流感高峰期。南半球在5月至8月經歷冬季流感高峰期，6個國家包括澳洲、新西蘭等都只有零星個案，主要因為當地有採取社交距離措施及戴口罩。
許樹昌稱，如沒有採取任何措施，新型冠狀病毒與流感病毒同時出現，或會導致嚴重情況，不過現時不少地方的市民也有戴口罩等，兩種病毒「夾攻」的機會不高，但呼籲高危群組應接種流感疫苗。
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