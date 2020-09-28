港台延長利君雅試用期　工會推論商經局介入事件 (10:41)

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趙善恩形容，港台管理層重啟涉及利君雅在去年7月至11月出席政府記者會表現的調查，認為「重啟」一字代表調查早已完，變相是「一案兩審」，「（調查）無限復活，查完又查，背後意義不言而喻」，不但對利君雅不公平，更是對公務員考績制度造成衝擊及破壞，「如果說局方（商經局）有介入，不會是很誇張的推論」。

她續說，商經局回覆稱不評論個別事件，但她認為此事並非個別事例，又擔心將來新聞從業員對於處理敏感時事內容時會膽戰心驚，「最大損失是公眾知情權」。

趙善恩補充，利君雅需在明午5時前作回覆是否接受安排，如利君雅拒絕，理應需即時離職。

對於新任港台顧委會主席林大輝今天首次開會，趙善恩希望林大輝會尊重、理解傳媒對社會的功能，並尊重傳媒的專業工作。

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