警修改「傳媒代表」定義　網絡新聞工作者聯盟：被監察者篩選誰人有權監察是本末倒置 (17:50)

警方重申，是次修訂主要是協助警員於行動範圍內、政府用地或建築物範圍時能更有效及快捷辨識傳媒身分，會繼續與傳媒業界溝通。

聯盟聲明指出，網絡與科技進步，網媒已成為社運的主要報道媒介，過去一年拍下不少重要片段，例如西灣河警員開槍事件。聲明斥警方修改《警察通例》後將能進入封鎖線的傳媒定義改為GNMIS登記用戶，做法沒有與時並進，亦將自由記者、小型媒體排除，令採訪權變得不平等，將媒體分階級，有違公平原則。

聯盟發言人、啤梨晚報林匡正批評警方「帶頭製造不公平」，又稱GNMIS是發放資訊方便採訪，斥警方偷換概念。他又認為警方對待傳媒，應著重其行為而非身分。他稱記者報道真相及監察政府，如今被監察的人去篩選誰人有權監察，「是本末倒置」。聯盟會繼續研究司法覆核。

立法會議員毛孟靜批評，警察將小眾傳媒尤其網媒拒諸門外，香港號稱自由經濟社會，警方卻造成不公平競爭，絕不公道。她相信中共想控制香港的意識形態，料未來一年傳媒會繼續被針對。

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