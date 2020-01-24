工會：港台延長利君雅試用期120天 (16:01)

香港電台節目製作人員工會向本報透露，工會接獲消息稱港台早前去信即將屆滿3年試用期的港台助理節目主任利君雅，要求她在周二（29日）回覆是否接受延長試用期120天，並表明會「重啟（reopen）」涉及她在去年7月至11月期間出席政府記者會表現的調查，港台工會質疑管方無理打壓員工。
利君雅向本報表示，「多謝關心，我會努力工作，請繼續支持港台」。港台回覆本報查詢稱，政府有既定的機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。
消息人士透露，利君雅於2017年10月3日入職港台，3年試用期即將屆滿，消息稱與利君雅同期入職的同事均如期通過試用期，獲長期聘用合約，消息指出，過去3年有合共6次的評核，質疑是否既定程序不足以評核表現，又認為管理層似乎「瓹窿瓹罅」以找出利君雅的不是，試圖不通過試用期及續約。
消息人士續稱，港台於上周三（23日）去信利君雅，除要求她在29日下午5時前回覆是否接受延長試用期，更稱會重啟涉及她在去年7至11月的政府記者會表現的調查。消息人士關注調查僅涉及利君雅，還是會牽連其他人。
港台工會表示，會向管方查詢理據、何人決定重啟對利君雅的調查，工會稱評核公務員表現有既定機制，質疑是次延長試用期屬無理打壓。
消息人士透露，港台管理層曾開會討論延長利君雅試用期事宜，需要收集去年涉及利君雅的投訴，另席間有人提出會否考慮讚賞信但被拒，消息人士質疑為何「只看投訴，不看讚賞信」，予人想「砌」利君雅的感覺。
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