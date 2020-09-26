寶馬亮紅藍閃燈公路截車　警方：車輛與警隊無關 (23:00)

短片在網上瘋傳，有網民表示，片中寶馬車尾閃燈為左紅右藍，與以往被拍到的真正隱形戰車的閃燈方向相反。

警方回覆記者查詢表示，留意到網上流傳的帖文，新界南總區交通部人員正跟進調查；初步確認查詢中的車牌並非由警隊登記，與警隊無關。警方調查後已拘捕23歲涉案男司機，他涉嫌無牌駕駛，案件由沙田刑事調查隊跟進。

警方稱，任何車輛的改裝須符合道路安全的原則，並須遵守香港法例第374A章《道路交通（車輛構造及保養）規例》內的有關規定。任何人在任何道路上使用，或致使或允許他人使用並沒有在所有方面均符合本規例的任何車輛，即屬犯罪。使用一輛非法改裝燈號的車輛，一經定罪，可被處罰款1萬元及監禁6個月。

另外，根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第22條，任何人藉任何作為或不作為假冒公職人員，或假裝能促致公職人員作出或不作出與其職責有關的任何作為或事情，不論是否意圖取得任何有價值的東西，均可處罰款1000元或監禁6個月。

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