警員疑口供造假　涉妨礙司法公正被捕 (21:00)

涉事的22歲男警，涉嫌妨礙司法公正被捕。他已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。該宗店舖盜竊發生於4月13日，警方接報一名女子懷疑在青衣一間超級市場盜去一批總值約1800元的食物，警員到場調查後，拘捕一名涉嫌盜竊的51歲女子。她已獲准保釋候查。

警方審視該宗店舖盜竊案件期間，懷疑有人妨礙司法公正，前日（25日）在葵涌區拘捕涉事警員，由新界南總區重案組接手跟進。警方發言人表示，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

消息指出，一名精神有異的女子早前涉嫌店舖盜竊被捕，由葵青警區刑事調查隊跟進，有負責調查警員疑遞交一份報案人不追究的口供紙。其後上級審查時發現該口供紙由店舖員工代替公司負責人簽名，與以往案件有別，深入調查後揭發事件。

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