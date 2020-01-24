12港人扣內地｜粵海警：12人香港水域26海里外被截　公安局將向檢察院呈請批准逮捕 (20:10)

調查發現該12人於8月23日早上約7時許在香港新界西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，並由其中一名疑犯負責開船，計劃經內地海域逃到台灣，以逃避在港涉案的刑責。他們登船前在港已向相關偷渡集團人員繳付一定資金，以作安排出逃費用。

目前，深圳市公安局鹽田分局仍在調查案件，稍會將依據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》，報深圳市鹽田區人民檢察院呈請對有關人等批准逮捕。

根據廣東省公安廳所提供的資料，以及翻查香港海事處航行監察系統和水警數碼雷達保安系統記錄，涉嫌偷渡的快艇於8月23日上午約7時許由布袋澳開出，並在同日上午約7時半於香港東南面水域離開香港水域界線，進入內地水域。該艘快艇及後超出上述系統有效偵測範圍，而水警數碼雷達保安系統最後偵測到該艘快艇的時間為同日上午8時許，當時快艇離開香港水域界限約10.9海里，正向東南方向航行。

警方正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查上述案件。

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