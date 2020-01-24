理大生涉藏胡椒彈槍進口防毒面具等還押候訊　辯方：被告遭自稱「國安部」警員恐嚇 (14:06)

23歲理工大一年級男學生涉在網上放售胡椒彈手槍，前日（24日）在寓所被捕。警方在單位內搜獲胡椒球槍、伸縮棍及軍刀等物品。男生今早（26日）被解往屯門裁判法院應訊，被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及管有攻擊性武器等共3罪，暫毋須答辯。裁判官拒絕被告保釋，被告須還押至11月20日再訊。
根據控罪書，案件目前由一名國家安全處（行動及調查）高級督察負責。控罪指稱，被告呂世瑜（23歲）於9月24日，在粉嶺欣盛苑欣耀閣一單位內管有槍械，即一支胡椒彈手槍及兩個胡椒彈彈匣；於同日同地在沒有工業貿易署長發出的進口許可證下，輸入14個防毒面具、3個防毒面具濾芯及一件防彈背心；以及於同日同地管有兩把分別長26厘米和30厘米的軍刀，以及一支伸縮警棍。
控方透露，被告9月23日涉在社交媒體上聲稱可出售一支胡椒彈槍，警方根據資料到涉案單位，搜出胡椒彈槍、彈匣以及其他涉案物品。
辯方在庭上投訴，被告多次被自稱「國安部」的警員恐嚇，要求被告坦白承認、合作，否則會起訴其母親及女朋友，辯方並要求法庭記錄國安部處理案件失職。
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